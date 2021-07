Tokyo 2020, Irma Testa bronzo nei Piuma: prima medaglia olimpica per la boxe femminile italiana (Di sabato 31 luglio 2021) Irma Testa entra nella storia: la “Farfalla” di Torre Annunziata (pur sconfitta in semifinale) è la prima atleta italiana a vincere una medaglia olimpica nella boxe femminile. Irma Testa, 23enne pugile di Torre Annunziata, entra nella storia dello sport italiano grazie alla medaglia di bronzo nei pesi Piuma a Tokyo 2020. Pur sconfitta in semifinale Leggi su 2anews (Di sabato 31 luglio 2021)entra nella storia: la “Farfalla” di Torre Annunziata (pur sconfitta in semifinale) è laatletaa vincere unanella, 23enne pugile di Torre Annunziata, entra nella storia dello sport italiano grazie alladinei pesi. Pur sconfitta in semifinale

Advertising

Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - repubblica : Prima storica medaglia alle Olimpiadi per San Marino. Con record: è il più piccolo Stato mai salito sul podio. 'Ind… - ziolions4219 : RT @Avvenire_Nei: Donne di bronzo, l'italia sul podio con Quadrella e Testa - takran_aye : RT @Star_Spor: CANLI | Tokyo 2020'de tarihi final! Mete Gazoz - Mauro Nespoli -