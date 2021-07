Tokyo 2020 | il medagliere di oggi

Advertising

HuffPostItalia : Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - ultimenews24 : Tokyo 2020, ecco il medagliere aggiornato delle Olimpiadi: 1) Cina 21 ori, 13 argenti, 12 bronzi; 2) Giappone 17, 5… - GianniVaretto : RT @LaStampa: Tokyo 2020, Nespoli sfiora l'impresa: argento nel tiro con l’arco -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Un altro argento e tre medaglie di bronzo ai Giochi L'Italia conquista altre medaglie a. Argento nel tiro con l'arco per Mauro Nespoli, poi tre bronzi: Simona Quadarella negli 800 stile libero, Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi e Irma Testa nella boxe femminile. Jacobs ...Un primo bilancio. Dopo il "Day 8" dei Giochi, queste le 24 medaglie conquistate dagli azzurri a: ORO - Vito Dell'Aquila (taekwondo, categoria - 58 kg); - Federica Cesarini, Valentina Rodini (canottaggio, 2 di coppia pl); ARGENTO - Luigi Samele (scherma, sciabola individuale); - ...Sappiamo bene che le Olimpiadi di Tokyo 2020 rappresentano un’innovazione sotto molti punti di vista. Se mettiamo per un momento da parte il discorso dell’ecosostenibilità, possiamo concentrarci ...Parlano i presidenti delle federazioni e e società che appoggiano il nostro progetto: «I protagonisti sono spesso quelli che si impegnano silenziosamente e mettono tutto per realizzare un sogno» ...