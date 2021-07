Tokyo 2020 | il medagliere di oggi

Advertising

HuffPostItalia : Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - Gazzetta_it : #Karate: le ambizioni di #Busà, il “gorilla d’Avola” #Tokyo2020 - SMSNEWSOFFICIAL : SPECIALE GIOCHI TOKYO 2020: La Nazionale Femminile di volley sconfitta 3-0 dalla Cina -

Cina sempre in testa, ecco il medagliere aggiornato delle Olimpiadi: 1) Cina 21 ori, 13 argenti, 12 bronzi; 2) Giappone 17, 5, 8; 3) Usa 16, 17, 13; 4) Russia (Roc) 11, 15, 11; 5) Australia 10, 3, 14; 6) Gran ...Olimpiadi. Un lampo azzurro illumina la notte dello stadio Olimpico di, dove uno strepitoso Marcell Jacobs si qualifica per le semifinali dei 100 metri migliorando il suo record italiano. Lo sprinter nato a El Paso, in Texas, ma cresciuto sul lago di Garda, da ...Le Olimpiadi si tingono di arcobaleno. Secondo il sito outsports.com, sono i Giochi più inclusivi di sempre, con circa 200 atleti appartenenti alla comunità Lgbt, il triplo rispetto a Rio 2016. L’ulti ...Un lampo, ad illuminare lo stadio nazionale. L’attesa a Tokyo 2020 finisce nel miglior modo possibile. Marcell Jacobs è scatenato nella batteria olimpica dei 100 metri. Stampa un sensazionale 9.94, li ...