Tokyo 2020 | highlights finale Simona Quadarella | bronzo negli 800 sl nuoto VIDEO

Advertising

Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - repubblica : Prima storica medaglia alle Olimpiadi per San Marino. Con record: è il più piccolo Stato mai salito sul podio. 'Ind… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Il tiratore sotto accusa: 'È un terrorista, togliete l'oro all'Iran' - zazoomblog : LIVE – Judo Mixed Team Tokyo 2020: Italia sfida Israele negli ottavi (DIRETTA) - #Mixed #Tokyo #2020: #Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Simona Quadarella ha vinto la medaglia di bronzo negli 800 sl alle Olimpiadi di nuoto . La nuotatrice azzurra ha chiuso la gara in 8'18"35 dietro all'americana Kathleen Ledecky, oro in 8'12"57, e all'...Houleleye Ba (Mauritania) in pista nei preliminari dei 100 metri donne - Reuters . Houleleye è lì, un po' incerta. Ai blocchi di partenza dei primi 100 metri olimpici dile altre esibiscono gambe nude, sguardi aggressivi, braccia lucide. Lei è completamente verde e nera, coperta nel corpo e sulla testa, diversa. Ore 9 del mattino, stadio Olimpico. Bisogna ...Nuoto, Olimpiadi Tokyo 2020: le parole dei frazionisti azzurri dopo il quarto posto della staffetta mista mista. Pellegrini: "Meglio non potevamo fare" ...Sport - Medaglia numero 21 per gli azzurri. Attesa per il pugilato con Irma .... Ormai il suo specchio è l'unica sfida possibile, gli avversari non gli stanno dietro. E tra qualche minuto rinuota la ...