Tokyo 2020, finali nuoto in tv oggi domenica 1° agosto: canale, orario e diretta streaming

Ultima giornata del nuoto per quanto riguarda i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Ci sono ancora cinque medaglie da assegnare e l'Italia può sperare di salire nuovamente sul podio. Ad aprire le danze sarà Lorenzo Zazzeri nei 50 sl, seguito da Gregorio Paltrinieri nei 1500 sl. Infine, in chiusura sarà il turno delle staffette maschili e femminili nella 4×100 misti. Nell'ottava giornata di gare di domenica 1° agosto le finali delle gare di nuoto andranno in scena a partire dalle ore 3:30 italiane con i 50 stile libero uomini.

