Tokyo 2020, finale Nespoli tiro con l’arco oggi in tv: orario e diretta streaming (Di sabato 31 luglio 2021) Mauro Nespoli vola in finale nel tiro con l’arco maschile individuale a Tokyo 2020. L’azzurro ha battuto, infatti, in semifinale l’atleta di Taipei Tang con uno splendido 6-2. Nespoli proverà così a replicare l’oro ottenuto a Londra nel 2012: l’appuntamento per la sfida contro il vincente tra il giapponese Furukawa e il turco Gazoz è fissato per le ore 09:45 italiane. L’incontro sarà visibile in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+, mentre Sportface vi terrà compagnia con la cronaca testuale e tutti gli ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Maurovola innelconmaschile individuale a. L’azzurro ha battuto, infatti, in semil’atleta di Taipei Tang con uno splendido 6-2.proverà così a replicare l’oro ottenuto a Londra nel 2012: l’appuntamento per la sfida contro il vincente tra il giapponese Furukawa e il turco Gazoz è fissato per le ore 09:45 italiane. L’incontro sarà visibile insu Eurosport Player e Discovery+, mentre Sportface vi terrà compagnia con la cronaca testuale e tutti gli ...

Advertising

Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - repubblica : Prima storica medaglia alle Olimpiadi per San Marino. Con record: è il più piccolo Stato mai salito sul podio. 'Ind… - LaStampaTV : VIDEO | Gli azzurri medagliati rientrano a casa: festa in aeroporto per Cesarini, Rodini e Samele - RaiSport : ?? #Tiroconarco: #Nespoli in finale per l'oro In semifinale l'azzurro ha battuto Tang Chih-Chun per 6-2 #Tokyo2020… -