Tokyo 2020, finale 1500 metri stile libero nuoto con Paltrinieri oggi in tv: l'orario e la diretta streaming (Di domenica 1 agosto 2021) l'orario e la diretta tv della finale dei 1500 metri stile libero di nuoto valida per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Gregorio Paltrinieri tenterà nuovamente l'impresa dopo la splendida medaglia d'argento conquistata negli 800 metri stile libero. L'azzurro, nelle qualificazioni, ha chiuso la batteria in 14'49?17 ottenendo il terzo tempo posizionandosi dietro a Mykhailo Romanchuk e Robert Finke. Appuntamento alle ore 3.44 italiane (ore 10.44 a ...

