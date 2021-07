Tokyo 2020, equitazione: Italia quindicesima, Bordone al trentaseiesimo posto (Di sabato 31 luglio 2021) Nella terza sessione del dressage a squadre la Gran Bretagna è al comando della classifica con 78.30 davanti alla Germania con 80.40 e alla Nuova Zelanda con 86.40; solo un quindicesimo ed ultimo posto, invece, per l’Italia che totalizza 115,40 penalità. Nella classifica individuale Susanna Bordone è trentaseiesima, Vittoria Panizzon cinquantaduesima e Arianna Schivo cinquantottesima; il podio momentaneo è composto dal tedesco Michael Jung, il britannico Oliver Townend e il cinese Alex Huan Tian. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Nella terza sessione del dressage a squadre la Gran Bretagna è al comando della classifica con 78.30 davanti alla Germania con 80.40 e alla Nuova Zelanda con 86.40; solo un quindicesimo ed ultimo, invece, per l’che totalizza 115,40 penalità. Nella classifica individuale Susannaè trentaseiesima, Vittoria Panizzon cinquantaduesima e Arianna Schivo cinquantottesima; il podio momentaneo è comdal tedesco Michael Jung, il britannico Oliver Townend e il cinese Alex Huan Tian. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - repubblica : ll coming out di Lucilla Boari, bronzo nel tiro con l'arco: 'Sanne è la mia ragazza' - sportface2016 : #Tokyo2020, equitazione: #Italia quindicesima, Bordone al trentaseiesimo posto - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Tiro con l'arco, argento per Mauro Nespoli -