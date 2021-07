Tokyo 2020, equitazione: Italia al 15° posto a inizio concorso completo, Gran Bretagna in testa (Di sabato 31 luglio 2021) inizio in penombra per l’Italia dell’equitazione nel concorso completo delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La squadra azzurra ha chiuso infatti al quindicesimo posto la prima fase del concorso completo, dedicato al dressage. La miglior azzurra è stata Susanna Bordone su Imperial Van De Holtakkers (33^ provv.), mentre hanno fatto peggio Arianna Schivo su Quefira de l’Ormeau (58^ provv.) e Vittoria Panizzon su Super Cillious (51^ provv.). In testa alla classifica a squadre dopo questa prima fase c’è la ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021)in penombra per l’dell’neldelle Olimpiadi di. La squadra azzurra ha chiuso infatti al quindicesimola prima fase del, dedicato al dressage. La miglior azzurra è stata Susanna Bordone su Imperial Van De Holtakkers (33^ provv.), mentre hanno fatto peggio Arianna Schivo su Quefira de l’Ormeau (58^ provv.) e Vittoria Panizzon su Super Cillious (51^ provv.). Inalla classifica a squadre dopo questa prima fase c’è la ...

