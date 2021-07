Tokyo 2020, domenica 1 agosto: gli italiani in gara, tutti gli orari (Di domenica 1 agosto 2021) Si cambia mese ma lo spettacolo continua ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. I migliori atleti del mondo continuano a darsi battaglia per conquistare le tanto ambite medaglie a cinque cerchi. Nella giornata di domenica 1 agosto spazio alla fase ad eliminazione diretta della pallavolo maschile, mentre proseguono i tornei di beach volley e golf. Fari puntati anche nuoto, atletica, scherma, equitazione, tiro a segno e molto altro. Di seguito il programma di giornata con tutti gli italiani in gara. IL PROGRAMMA COMPLETO tutti GLI italiani IN ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Si cambia mese ma lo spettacolo continua ai Giochi Olimpici di. I migliori atleti del mondo continuano a darsi battaglia per conquistare le tanto ambite medaglie a cinque cerchi. Nella giornata dispazio alla fase ad eliminazione diretta della pallavolo maschile, mentre proseguono i tornei di beach volley e golf. Fari puntati anche nuoto, atletica, scherma, equitazione, tiro a segno e molto altro. Di seguito il programma di giornata congliin. IL PROGRAMMA COMPLETOGLIIN ...

Advertising

HuffPostItalia : Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - T_Belz : RT @Eurosport_IT: Sveglia puntata anche questa notte: ore 04.15 per l'ultima gara di Federica Pellegrini?????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo… - zazoomblog : Tokyo 2020 finali nuoto in tv oggi domenica 1° agosto: canale orario e diretta streaming - #Tokyo #finali #nuoto… -