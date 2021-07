Tokyo 2020, Djokovic infuriato spacca la racchetta (Di sabato 31 luglio 2021) Il numero uno del mondo Novak Djokovic non è riuscito a conquistare una medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il serbo dopo aver perso la semifinale contro il tedesco Alexander Zverev, è stato battuto nella ‘finalina’ per il bronzo dallo spagnolo Pablo Carreno Busta con il punteggio di 6-4, 6-7 (6-8), 6-3. Il campione serbo ha perso la calma durante la gara con lo spagnolo e in un momento di stizza ha prima lanciato la racchetta letteralmente sugli spalti, deserti a causa dell’emergenza sanitaria per il covid-19 e poi l’ha spaccata contro il paletto. Un gesto alquanto discutibile che in altre occasioni ... Leggi su italiasera (Di sabato 31 luglio 2021) Il numero uno del mondo Novaknon è riuscito a conquistare una medaglia alle Olimpiadi di. Il serbo dopo aver perso la semifinale contro il tedesco Alexander Zverev, è stato battuto nella ‘finalina’ per il bronzo dallo spagnolo Pablo Carreno Busta con il punteggio di 6-4, 6-7 (6-8), 6-3. Il campione serbo ha perso la calma durante la gara con lo spagnolo e in un momento di stizza ha prima lanciato laletteralmente sugli spalti, deserti a causa dell’emergenza sanitaria per il covid-19 e poi l’hata contro il paletto. Un gesto alquanto discutibile che in altre occasioni ...

Advertising

HuffPostItalia : Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - iVolleymagazine : Pallavolo Tokyo 2020 - Azzurre imprecise e poco convinte, la Cina vince 3-0 - Maurizio62 : RT @repubblica: ll coming out di Lucilla Boari, bronzo nel tiro con l'arco: 'Sanne è la mia ragazza' -