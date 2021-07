Tokyo 2020, Boari e il coming out: “Felice sia saltato fuori, ma notizia è medaglia” – Video (Di sabato 31 luglio 2021) “Io sono Felice che questa cosa sia saltata fuori, ma spero che non sia un copia-incolla di Rio dopo il titolo delle ‘cicciottelle’, purtroppo è passato in disparte l’effettivo risultato che l’Italia aveva portato a casa”. Lo ha detto Lucilla Boari, bronzo nell’arco donne, da Casa Italia di Tokyo 2020 per festeggiare la sua medaglia prima di tornare a casa, sul suo spontaneo coming out di ieri, sul fidanzamento con Sanne de Laat. “Quindi adesso c’è anche questa cosa sono felicissima di come è andata. Le mie compagne di squadra a mia insaputa hanno contattato la mia ... Leggi su italiasera (Di sabato 31 luglio 2021) “Io sonoche questa cosa sia saltata, ma spero che non sia un copia-incolla di Rio dopo il titolo delle ‘cicciottelle’, purtroppo è passato in disparte l’effettivo risultato che l’Italia aveva portato a casa”. Lo ha detto Lucilla, bronzo nell’arco donne, da Casa Italia diper festeggiare la suaprima di tornare a casa, sul suo spontaneoout di ieri, sul fidanzamento con Sanne de Laat. “Quindi adesso c’è anche questa cosa sono felicissima di come è andata. Le mie compagne di squadra a mia insaputa hanno contattato la mia ...

