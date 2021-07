Tokyo 2020, Basket: Italia più forte delle triple della Nigeria, azzurri ai quarti. Finisce 80-71 (Di sabato 31 luglio 2021) L’ItalBasket vince contro la Nigeria per 80-71, in occasione della terza partita del gruppo B del torneo olimpico di Tokyo 2020. La banda di Sacchetti centra l’obiettivo principale da quando è iniziata la spedizione nipponica: i quarti di finale. (in aggiornamento) Tokyo 2020, Basket: IL PROGRAMMA DI TUTTE LE GARE Tokyo 2020, Basket: RISULTATI E CLASSIFICHE Tokyo 2020, Basket: IL REGOLAMENTO IL MEDAGLIERE CRONACA – Okpala apre la gara con ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) L’Italvince contro laper 80-71, in occasioneterza partita del gruppo B del torneo olimpico di. La banda di Sacchetti centra l’obiettivo principale da quando è iniziata la spedizione nipponica: idi finale. (in aggiornamento): IL PROGRAMMA DI TUTTE LE GARE: RISULTATI E CLASSIFICHE: IL REGOLAMENTO IL MEDAGLIERE CRONACA – Okpala apre la gara con ...

