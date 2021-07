Tokyo 2020, basket: Italia-Nigeria 80-71 e azzurri ai quarti (Di sabato 31 luglio 2021) L’Italia del basket batte la Nigeria e si qualifica per i quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri del ct Meo Sacchetti cambiano marcia nell’ultimo quarto, dove arrivano con 8 punti da recuperare, e si impongono per 80-71 (29-17, 11-22, 16-24, 24-8). Il successo, sofferto e decisivo per la qualificazione ai quarti, arriva dopo la vittoria all’esordio contro la Germania e la successiva sconfitta con l’Australia. Fondamentale l’apporto di Nicolò Melli, il migliore degli azzurri con 15 punti. Ancora da definire l’avversario ... Leggi su funweek (Di sabato 31 luglio 2021) L’delbatte lae si qualifica per idi finale alle Olimpiadi di. Glidel ct Meo Sacchetti cambiano marcia nell’ultimo quarto, dove arrivano con 8 punti da recuperare, e si impongono per 80-71 (29-17, 11-22, 16-24, 24-8). Il successo, sofferto e decisivo per la qualificazione ai, arriva dopo la vittoria all’esordio contro la Germania e la successiva sconfitta con l’Australia. Fondamentale l’apporto di Nicolò Melli, il migliore deglicon 15 punti. Ancora da definire l’avversario ...

