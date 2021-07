Tokyo 2020, basket: Italia-Nigeria 80-71 e azzurri ai quarti (Di sabato 31 luglio 2021) (Adnkronos) – L’Italia del basket batte la Nigeria e si qualifica per i quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri del ct Meo Sacchetti cambiano marcia nell’ultimo quarto, dove arrivano con 8 punti da recuperare, e si impongono per 80-71 (29-17, 11-22, 16-24, 24-8). Il successo, sofferto e decisivo per la qualificazione ai quarti, arriva dopo la vittoria all’esordio contro la Germania e la successiva sconfitta con l’Australia. Fondamentale l’apporto di Nicolò Melli, il migliore degli azzurri con 15 punti. Ancora da definire ... Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) (Adnkronos) – L’delbatte lae si qualifica per idi finale alle Olimpiadi di. Glidel ct Meo Sacchetti cambiano marcia nell’ultimo quarto, dove arrivano con 8 punti da recuperare, e si impongono per 80-71 (29-17, 11-22, 16-24, 24-8). Il successo, sofferto e decisivo per la qualificazione ai, arriva dopo la vittoria all’esordio contro la Germania e la successiva sconfitta con l’Australia. Fondamentale l’apporto di Nicolò Melli, il migliore deglicon 15 punti. Ancora da definire ...

