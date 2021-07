Tokyo 2020, atletica: velocista keniano Odhiambo positivo a steroidi, sospeso (Di sabato 31 luglio 2021) Il velocista keniano Mark Odhiambo è risultato positivo a uno steroide anabolizzante, e l’International Testing Agency ha deciso di sospenderlo provvisoriamente. Per questo motivo oggi era assente nelle batterie dei 100 metri maschili. Il test positivo è stato segnalato sabato dal laboratorio di test olimpici di Tokyo, poche ore prima che Odhiambo dovesse gareggiare. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) IlMarkè risultatoa uno steroide anabolizzante, e l’International Testing Agency ha deciso di sospenderlo provvisoriamente. Per questo motivo oggi era assente nelle batterie dei 100 metri maschili. Il testè stato segnalato sabato dal laboratorio di test olimpici di, poche ore prima chedovesse gareggiare. SportFace.

Advertising

HuffPostItalia : Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - zazoomblog : Tokyo 2020 è bronzo per la tenace Simona Quadarella. Raggi: Roma orgogliosa di te - #Tokyo #bronzo #tenace #Simona - Sportequestri : Si parla tanto italiano ???? ai Giochi Olimpici di @Tokyo2020 ???? -