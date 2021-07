Tokyo 2020 atletica, Tortu: “Ho tirato fuori il meglio di me, sono soddisfatto” (Di sabato 31 luglio 2021) “Ho aspettato e ne è valsa la pena. sono riuscito a qualificarmi, abbastanza soddisfatto di quanto fatto, è la mia miglior gara stagionale. Prima avevo parlato col mio tecnico, per come è andata la stagione questa era come fosse la mia semifinale e la semifinale sarà come una finale”. Queste le parole di Filippo Tortu dopo le batterie dei 100 m alle Olimpiadi di Tokyo 2020: l’Azzurro ha chiuso la sua batteria quarto in 10.10, e ha dovuto aspettare le ultime due batterie per avere la certezza di essere riuscito a qualificarsi per la semifinale. A proposito della gara di domani, Tortu ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) “Ho aspettato e ne è valsa la pena.riuscito a qualificarmi, abbastanzadi quanto fatto, è la mia miglior gara stagionale. Prima avevo parlato col mio tecnico, per come è andata la stagione questa era come fosse la mia semifinale e la semifinale sarà come una finale”. Queste le parole di Filippodopo le batterie dei 100 m alle Olimpiadi di: l’Azzurro ha chiuso la sua batteria quarto in 10.10, e ha dovuto aspettare le ultime due batterie per avere la certezza di essere riuscito a qualificarsi per la semifinale. A proposito della gara di domani,...

Advertising

HuffPostItalia : Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Open_gol : Dopo jacobs arriva la conferma anche per Tortu: è in semifinale nei 100 metri - ConiMolise : #Slidingdoor nell'ultimo giorno di luglio per i molisani a Tokyo 2020: fuori al primo turno nella prova mista di ju… -