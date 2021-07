Tiro a volo | Olimpiadi Tokyo | San Marino d’argento nel trap misto | vince la Spagna Terzi gli USA

(Di sabato 31 luglio 2021) Il primo titolo deldelalleva alladi Fatima Galvez ed Alberto Fernandez, che in una finale tiratissima regolano Sandi Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, mentre il bronzo va ad USA 2 di Madelynn Ann Bernau e Brian Burrows. La finale per l’oro viene vinta all’ultima coppia di piattelli dalladi Fatima Galvez (17/25) ed Alberto Fernandez (24/25), che totalizza 41/50, mentre Sandi Alessandra Perilli (23/25) e Gian Marco Berti (17/25) si ferma a 40/50, e si deve accontentare ...

Advertising

Eurosport_IT : STORIA! ?????? Alessandra Perilli nella finale del trap femminile di tiro a volo porta a casa la prima medaglia assol… - sportface2016 : +++PRIMA STORICA MEDAGLIA DI SAN MARINO ALLE OLIMPIADI: ALESSANDRA PERILLI NEL TIRO A VOLO FEMMINILE+++ #Olimpiadi #Tokyo2020 #Olympics - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Tiro a volo, Bacosi argento nello skeet donne. Oro all'americana Amber English #Tokyo2020 #ANSA - allosiscem : RT @delinquentweet: Pare che il CIO abbia chiesto all'Italbasket di dare una mano per lanciare i piattelli nel tiro a volo #Basketball #To… - Alice_cattani : RT @delinquentweet: Pare che il CIO abbia chiesto all'Italbasket di dare una mano per lanciare i piattelli nel tiro a volo #Basketball #To… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiro volo

Olimpiadi, le gare di oggi in diretta Ore 7.30, SAN MARINO VINCE UN'ALTRA MEDAGLIA Ancora una medaglia per San Marino, ancora nel: dopo il bronzo conquistato da Alessandra ...Tra poco si gioca, non ci resta che vedere quello che succederà in campo? Risultaticon l'arco,a segno/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live RISULTATI CALCIO MASCHILE: QUARTI DI ...Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) - San Marino stupisce ancora nel tiro a volo. Dopo lo storico bronzo di due giorni fa conquistato da Alessandra Perilli nel trap, il primo nella storia per la Repubblica del ...Il primo titolo del trap misto del tiro a volo alle Olimpiadi va alla Spagna di Fatima Galvez ed Alberto Fernandez, che in una finale tiratissima regolano San Marino di Alessandra Perilli e Gian Marco ...