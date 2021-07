Tiro a volo | Jessica Rossi | “Fa male tornare a casa senza medaglie Ho sentito di avere delle responsabilità”

(Di sabato 31 luglio 2021) Dopo la cocente delusione del concorso individuale di trap femminile alle Olimpiadi di Tokyo, peroggi è arrivata – in coppia con Mauro De Filippis – anche l’eliminazione anticipata nel contest di Mixed Team: un rammarico difficile da digerire, analizzato nel complesso dall’emiliana che, lo scorso 23 luglio, è stata uno dei due portabandiera della delegazione italiana (assieme ad Elia Viviani) nella Cerimonia d’Apertura dei Giochi. “Devo ancora ragionare a mente fredda – ammettealla Gazzetta dello Sport – però penso che comunque ladia ...

Dopo la cocente delusione del concorso individuale di trap femminile alle Olimpiadi di Tokyo, per Jessica Rossi oggi è arrivata - in coppia con Mauro De Filippis - anche l'eliminazione anticipata nel ...
Ancora una medaglia per San Marino alle Olimpiadi, sempre nel tiro a volo e questa volta un argento: lo hanno conquistato nel trap misto Alessandra Perilli, già medaglia di bronzo nell'individuale, e ...