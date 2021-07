Tiro a segno, Olimpiadi Tokyo: Ceccarello lontana dalla qualificazione alla finale della 3 posizioni (Di sabato 31 luglio 2021) Dall’Asaka Shooting Range non arrivano buone notizie per i colori azzurri. Sofia Ceccarello infatti, impegnata nella qualificazione della prova di carabina 3 posizioni donne dai 50m, alle Olimpiadi di Tokyo, non è riuscita ad andare oltre il 21esimo posto mancando il pass per la finalissima che scatterà alle 09. Totalizzando complessivamente 1163 punti – sui possibili 1200 a disposizione – la ravennate ha purtroppo difettato di mira e precisione, in particolare nel primo segmento di gara, quello in ginocchio (96-98-95-95). A nulla, poi, è valso il tentativo di rientro sulle migliori del ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Dall’Asaka Shooting Range non arrivano buone notizie per i colori azzurri. Sofiainfatti, impegnata nellaprova di carabina 3donne dai 50m, alledi, non è riuscita ad andare oltre il 21esimo posto mancando il pass per la finalissima che scatterà alle 09. Totalizzando complessivamente 1163 punti – sui possibili 1200 a disposizione – la ravennate ha purtroppo difettato di mira e precisione, in particolare nel primo segmento di gara, quello in ginocchio (96-98-95-95). A nulla, poi, è valso il tentativo di rientro sulle migliori del ...

