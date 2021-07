The Voice Senior: Antonella Clerici ancora su Rai1 con la quarta replica dello show sabato 31 luglio (Di sabato 31 luglio 2021) Rai1 continua la sua programmazione estiva con la riproposizione nei weekend degli show e dei suoi presentatori più amati e, come accade il venerdì con Carlo Conti, il sabato è diventato il giorno di Antonella Clerici. La nota conduttrice del primo canale continua ad intrattenere il pubblico in replica e lo fa con la quarta puntata del talent show che vede come protagonista le più belle voci over 50 di The Voice Senior, che tanto ha stupito con la sua prima stagione su Rai2. In studio insieme alla conduttrice ci saranno i ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 31 luglio 2021)continua la sua programmazione estiva con la riproposizione nei weekend deglie dei suoi presentatori più amati e, come accade il venerdì con Carlo Conti, ilè diventato il giorno di. La nota conduttrice del primo canale continua ad intrattenere il pubblico ine lo fa con lapuntata del talentche vede come protagonista le più belle voci over 50 di The, che tanto ha stupito con la sua prima stagione su Rai2. In studio insieme alla conduttrice ci saranno i ...

Advertising

chicobarney : Leticia Bufoni na Fazenda e Rayssa Leal no The Voice Kids! - Ilsuperbo89 : Silvia Mezzanotte è The Voice. Quante perle ci ha regalato coi Matia Bazar. Sarebbe bello rivederla a Sanremo. #techetechete - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 31 Luglio 2021: Tokyo 2020, tra The Voice Senior, Sapore di te, Il Trofeo Luigi Berlusconi, .… - Max_the_Voice : Nel 1944 lo chiamavo LASCIAPASSARE, 2021 Green Pass #staseraitalia - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “The Voice Senior”, la sfida delle voci over 60 – Su Rai1 conduce Antonella Clerici -