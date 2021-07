The Lost Daughter: esordio alla regia di Maggie Gyllenhaal a Venezia 78 (Di sabato 31 luglio 2021) The Lost Daughter, l’esordio alla regia di Maggie Gyllenhaal, con Olivia Colman, Dakota Johnson e Peter Sarsgaard sarà in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Di cosa parla The Lost Daughter? Durante una vacanza al mare da sola, Leda (Olivia Colman) rimane incuriosita e affascinata da una giovane madre e dalla sua figlioletta mentre le osserva sulla spiaggia. Turbata dal loro irresistibile rapporto, (e dalla loro chiassosa e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 31 luglio 2021) The, l’di, con Olivia Colman, Dakota Johnson e Peter Sarsgaard sarà in concorsoMostra Internazionale d’Arte Cinematografica di. Di cosa parla The? Durante una vacanza al mare da sola, Leda (Olivia Colman) rimane incuriosita e affascinata da una giovane madre e dsua figlioletta mentre le osserva sulla spiaggia. Turbata dal loro irresistibile rapporto, (e dloro chiassosa e ...

