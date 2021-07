The Crown 5, cambia la regina: svelato il nuovo volto di Elisabetta II (Di sabato 31 luglio 2021) La quinta stagione della serie The Crown 5 si apre con un colpo di scena. Per la terza volta cambia infatti il volto di Elisabetta II. cambia ancora il cast della nota serie The Crown (via Screenshot)Non c’è due senza tre. Dopo le interpretazioni di Claire Foy e Olivia Colman, Netflix annuncia la nuova attrice che presterà il volto ad Elisabetta II nella quinta stagione di The Crown. Si tratta di Imelda Staunton, nota al pubblico per un altro ruolo molto più “odiato” della sovrana del Regno Unito.ù Leggi ... Leggi su vesuvius (Di sabato 31 luglio 2021) La quinta stagione della serie The5 si apre con un colpo di scena. Per la terza voltainfatti ildiII.ancora il cast della nota serie The(via Screenshot)Non c’è due senza tre. Dopo le interpretazioni di Claire Foy e Olivia Colman, Netflix annuncia la nuova attrice che presterà iladII nella quinta stagione di The. Si tratta di Imelda Staunton, nota al pubblico per un altro ruolo molto più “odiato” della sovrana del Regno Unito.ù Leggi ...

