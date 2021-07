Terza dose vaccino Covid: chi deve farla e quando sarà disponibile (Di sabato 31 luglio 2021) vaccino, Crisanti: “Terza dose? Devono essere studiati i dati”. Mentre il governo Draghi afferma che potrebbe essere consigliato per alcune categorie. Il Governo italiano è intenzionato ad adottare la strategia israeliana invitando gli over 60 a sottoporsi alla Terza dose del vaccino. Infatti il primo ministro israeliano Naftali Bennet ha invitato i suoi cittadini ad effettuare una nuova dose di vaccino per cercare di eliminare il coronavirus in Israele. In Italia invece il dibattito è ancora aperto. La campagna di vaccinazione però ... Leggi su ck12 (Di sabato 31 luglio 2021), Crisanti: “? Devono essere studiati i dati”. Mentre il governo Draghi afferma che potrebbe essere consigliato per alcune categorie. Il Governo italiano è intenzionato ad adottare la strategia israeliana invitando gli over 60 a sottoporsi alladel. Infatti il primo ministro israeliano Naftali Bennet ha invitato i suoi cittadini ad effettuare una nuovadiper cercare di eliminare il coronavirus in Israele. In Italia invece il dibattito è ancora aperto. La campagna di vaccinazione però ...

