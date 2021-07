Terza dose di vaccino Covid in autunno? Ecco cosa dicono gli esperti (Di sabato 31 luglio 2021) Non si placa il dibattito tra gli esperti sull’eventualità di una Terza dose di vaccino Covid. Quest’ultima possibilità dovrebbe garantire una maggiore copertura contro le varianti. A riguardo l’Ema- Agenzia Europea per i Medicinali- sostiene che al momento sia ancora troppo presto per affermare con certezza la necessità o meno di una Terza dose di vaccino, in quanto attualmente i dati delle campagne vaccinali non sono ancora sufficienti. Il tema della Terza dose è tuttavia quanto mai sentito soprattutto se si considera ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 luglio 2021) Non si placa il dibattito tra glisull’eventualità di unadi. Quest’ultima possibilità dovrebbe garantire una maggiore copertura contro le varianti. A riguardo l’Ema- Agenzia Europea per i Medicinali- sostiene che al momento sia ancora troppo presto per affermare con certezza la necessità o meno di unadi, in quanto attualmente i dati delle campagne vaccinali non sono ancora sufficienti. Il tema dellaè tuttavia quanto mai sentito soprattutto se si considera ...

Advertising

Giorgiolaporta : Quando a parlare di #terzadose è l'azienda che produce la terza dose, a occhio e croce c'è un piccolissimo conflitt… - ladyonorato : +++ IN ISRAELE, DA DOMENICA TERZA DOSE DI PFIZER AGLI OVER 60: CALO DELL'EFFICACIA DOPO SEI MESI. - Adnkronos : Vaccino #Covid, il ministero della Salute valuta la terza dose per le persone più fragili. - Gabriele885 : RT @ilgiornale: Studio Usa: la Delta corre più di Mers e raffreddore. Entro fine agosto la scelta sulla protezione ulteriore - lucillalilla : RT @MinolloO: La prima dose è per innestarti il microchip La seconda è per inocularti il 5G La terza è per abbattere le frequenza di Radi… -