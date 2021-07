Terribile schianto sulla Flaminia | gravissimo motociclista soccorso dall' eliambulanza

Advertising

sardanews : Dramma sulla statale 389, nel terribile schianto tra due auto morti marito e moglie - vivere_sardegna : Dramma sulla statale 389, nel terribile schianto tra due auto morti marito e moglie - vivere_sardegna : Terribile schianto al bivio per Orani, muore un uomo: moglie e figlia gravissime - sardanews : Terribile schianto al bivio per Orani, muore un uomo: moglie e figlia gravissime - infoitinterno : Serghej Morelli, morto ad Amantea dopo un terribile schianto -

Ultime Notizie dalla rete : Terribile schianto

La Provincia Pavese

FANO - Una botta, ieri pomeriggio intorno alle 18.20 sulla strada Flaminia a Rosciano di Fano: la sua motocicletta contro un'automobile e lui, un giovane centauro di origini siciliane, è volato via a metri e ...Si aggrava ulteriormente il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto oggi sulla statale 389, al bivio per Orani. Sul colpo è morto Franco Panzalis, 54 anni, non ce l'ha fatta neanche la moglie ...FANO - Una botta terribile, ieri pomeriggio intorno alle 18.20 sulla strada Flaminia a Rosciano di Fano: la sua motocicletta contro un’automobile e lui, un giovane centauro di origini siciliane, è ...Claudio Negrisoli l’altra notte stava tornando da Verona verso Castenedolo quando ha perso il controllo dell’auto ...