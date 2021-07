Tennis, Tokyo 2020: tabellone doppio femminile, al via Errani/Paolini (Di sabato 31 luglio 2021) Il tabellone del doppio femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ormai prossime al via ufficiale. Sono 32 le coppie iscritte, con l’Italia presente con la coppia Errani/Paolini. A guidare il seeding sono le ceche Krejcikova/Siniakova, mentre nella parte bassa del tabellone ci sono le giocatrici di casa Aoyama/Shibahara. Tra le migliori singolariste da segnalare la presenza di Ashleigh Barty, Elina Svitolina, Karolina Pliskova e Garbine Muguruza. Di seguito il tabellone completo, costantemente aggiornato. tabellone ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Ildelalle Olimpiadi di, ormai prossime al via ufficiale. Sono 32 le coppie iscritte, con l’Italia presente con la coppia. A guidare il seeding sono le ceche Krejcikova/Siniakova, mentre nella parte bassa delci sono le giocatrici di casa Aoyama/Shibahara. Tra le migliori singolariste da segnalare la presenza di Ashleigh Barty, Elina Svitolina, Karolina Pliskova e Garbine Muguruza. Di seguito ilcompleto, costantemente aggiornato....

Advertising

Eurosport_IT : COLPO DI SCENA A TOKYO ?? #Tennis | #Tokyo2020 | #Djokovic | #Zverev - Eurosport_IT : Nessuna medaglia individuale per Djokovic a Tokyo. Il suo stato d'animo lo possiamo intuire ?? #Tokyo2020 | #tennis… - RaiSport : ?? #Djokovic giù dal podio Medaglia di bronzo per lo spagnolo #CarrenoBusta che ha battuto il n.1 del Mondo 6-4, 6-7… - OA_Sport : #TENNIS #Tokyo2020 Novak Djokovic deluso e preoccupato per il problema alla spalla in vista degli US Open - Novizio60 : RT @Eurosport_IT: Nessuna medaglia individuale per Djokovic a Tokyo. Il suo stato d'animo lo possiamo intuire ?? #Tokyo2020 | #tennis | #Dj… -