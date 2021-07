Tennis, Olimpiadi Tokyo: Zverev-Khachanov per l’oro maschile. Bencic vuole anche il doppio, si parla russo nella finale di misto (Di sabato 31 luglio 2021) Domani sarà l’ultimo giorno del Tennis alle Olimpiadi di Tokyo. Andranno in scena le tre finali conclusive del programma partito lo scorso sabato e che va a chiudersi in quel dell’Ariake Tennis Park. In particolare, vedremo le finali di doppio femminile, di singolare maschile e di doppio misto in questo ordine dalle ore 8:00. Si comincia con il tentativo di raddoppiare l’oro conquistato in singolare da parte di Belinda Bencic. La svizzera, in coppia con Viktorija Golubic, deve però chiedere permesso a Barbora Krejcikova e ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Domani sarà l’ultimo giorno delalledi. Andranno in scena le tre finali conclusive del programma partito lo scorso sabato e che va a chiudersi in quel dell’AriakePark. In particolare, vedremo le finali difemminile, di singolaree diin questo ordine dalle ore 8:00. Si comincia con il tentativo di raddoppiareconquistato in singolare da parte di Belinda. La svizzera, in coppia con Viktorija Golubic, deve però chiedere permesso a Barbora Krejcikova e ...

sportface2016 : +++ADDIO SOGNO OLIMPICO PER NOVAK #DJOKOVIC: #ZVEREV VINCE IN RIMONTA E VOLA IN FINALE+++ #Tennis #Tokyo2020 #Olimpiadi - Eurosport_IT : CAMILA AI QUARTIIIIIIII! ?????? L'azzurra batte la finalista di Wimbledon e ora affronterà la Svitolina per un posto… - Eurosport_IT : Camila Giorgi diventa la terza italiana a raggiungere i quarti di finale alle Olimpiadi in singolare ????????… - OA_Sport : Tennis, Olimpiadi Tokyo: Zverev e Khachanov si contendono il titolo nel singolare maschile. Ma non è l'unica finale… - eleonora1684 : Che peccato che Berrettini si è perso la possibilità di rivincita contro questo Ðokovic #Olimpiadi #Olympics… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Olimpiadi Djokovic: 'Nessun pentimento, riproverò a Parigi 2024' Poi in quest'ultima giornata il livello del mio tennis è calato molto, ero a corto di energie ... Ho già dovuto affrontare delle sconfitte dolorose alle Olimpiadi, non è la prima volta, ma sono sempre ...

Tokyo 2020 al giro di boa: l'Italia sogna con Jacobs Di ricordi gloriosi è piena la storia italiana alle Olimpiadi, a partire dal primo, quello del ... Chiudono la classifica degli sport medaglie, il tennis e il beach volley, con un metallo ciascuno. Sul ...

Olimpiadi, tennis: Khachanov vola in finale e si gioca l'oro Corriere dello Sport.it Djokovic: "Nessun pentimento, riproverò a Parigi 2024" Una delusione pesante da assorbire, ma subito dopo le parole che invitano a guardare avanti. Ancora una volta, Novak Djokovic si conferma un numero ...

Olimpiadi Tokyo 2021, diretta tv e streaming di domani, 1 agosto Olimpiadi Tokyo 2021, la diretta tv e streaming della giornata di domani, 1 agosto: piatto forte Paltrinieri. Prime finali di atletica e ultime medaglie nel ...

