Tennis, Olimpiadi Tokyo. Rybakina spreca, Svitolina concreta: il bronzo è per l’ucraina (Di sabato 31 luglio 2021) È Elina Svitolina a scrivere una pagina di storia per il Tennis nazionale. La ventiseienne di Odessa conquista una storica medaglia di bronzo, la prima per la sua Ucraina, nella lotta esteuropea con la kazaka Elena Rybakina. Nel terzo confronto fra le due, la più esperta Elina è riuscita in una fantastica rimonta, vicina all’impossibile dopo il primo set perso per 6-1 in cui la sua avversaria ha dominato; poi la grinta e la determinazione nei momenti cruciali hanno spostato l’ago della bilancia verso di lei, imponendosi per 7-6 6-4 nei due set successivi. Tanto da recriminare per la ventunenne nata in Russia ma battente ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) È Elinaa scrivere una pagina di storia per ilnazionale. La ventiseienne di Odessa conquista una storica medaglia di, la prima per la sua Ucraina, nella lotta esteuropea con la kazaka Elena. Nel terzo confronto fra le due, la più esperta Elina è riuscita in una fantastica rimonta, vicina all’impossibile dopo il primo set perso per 6-1 in cui la sua avversaria ha dominato; poi la grinta e la determinazione nei momenti cruciali hanno spostato l’ago della bilancia verso di lei, imponendosi per 7-6 6-4 nei due set successivi. Tanto da recriminare per la ventunenne nata in Russia ma battente ...

