Tennis, Olimpiadi Tokyo: Novak Djokovic deluso e preoccupato: "Mi auguro che questo problema alla spalla non mi condizioni" (Di sabato 31 luglio 2021) Un epilogo decisamente negativi per Novak Djokovic alle Olimpiadi di Tokyo. Il n.1 del mondo del Tennis torna a casa senza medaglie dal Giappone e questa è una delle notizie più rilevanti della rassegna a Cinque Cerchi. Dopo le due sconfitte nelle semifinali del singolare e del doppio misto, Nole ha dovuto incassare un nuovo ko nel match per il bronzo contro Pablo Carreno Busta, dando poi forfait per la sfida in coppia con Nina Stojanovic agli australiani Ashleigh Barty e John Peers (doppio misto) per un infortunio alla spalla sinistra. "Sono molto rammaricato per non aver ...

