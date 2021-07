Tennis, Olimpiadi Tokyo. Forfait di Djokovic e Stojanovic, Barty/Peers conquistano il bronzo nel doppio misto (Di sabato 31 luglio 2021) Niente finale per il terzo posto nel torneo olimpico di doppio misto. Gli australiani Ashleigh Barty e John Peers sono automaticamente medaglia di bronzo a causa del ritiro del duo serbo composto da Novak Djokovic e Nina Stojanovic, negandoci così la sfida tra i numeri uno del tabellone maschile e femminile. Una notizia arrivata improvvisamente pochi minuti fa: secondo il giornalista portoghese José Morgado, il ritiro della coppia europea si deve ad un problema alla spalla destra di Djokovic, accusato probabilmente durante la partita conclusa ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Niente finale per il terzo posto nel torneo olimpico di. Gli australiani Ashleighe Johnsono automaticamente medaglia dia causa del ritiro del duo serbo composto da Novake Nina, negandoci così la sfida tra i numeri uno del tabellone maschile e femminile. Una notizia arrivata improvvisamente pochi minuti fa: secondo il giornalista portoghese José Morgado, il ritiro della coppia europea si deve ad un problema alla spalla destra di, accusato probabilmente durante la partita conclusa ...

sportface2016 : +++ADDIO SOGNO OLIMPICO PER NOVAK #DJOKOVIC: #ZVEREV VINCE IN RIMONTA E VOLA IN FINALE+++ #Tennis #Tokyo2020 #Olimpiadi - Eurosport_IT : CAMILA AI QUARTIIIIIIII! ?????? L'azzurra batte la finalista di Wimbledon e ora affronterà la Svitolina per un posto… - Eurosport_IT : Camila Giorgi diventa la terza italiana a raggiungere i quarti di finale alle Olimpiadi in singolare ????????… - MarcoBeltrami79 : Djokovic perde la testa e lancia la racchetta sugli spalti: la pressione non era un privilegio? #djokovic… - OA_Sport : Niente finale per il bronzo nel doppio misto: ritiro di Djokovic, Barty/Peers automaticamente terzi. -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Olimpiadi Tokyo 2020, tennis: Djokovic giù dal podio, bronzo a Carreno Busta Il numero uno del tennis Novak Djokovic vede sfumare il sogno di una medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il tennista serbo, molto nervoso nella finalina per il bronzo, è stato battuto dallo spagnolo Pablo Carreno ...

Djokovic, che flop nella finale del singolare! Ora l'ultima chance nel doppio misto Novak Djokovic e le Olimpiadi, un amore mai corrisposto. Il numero 1 al mondo, dominatore di questa stagione in cui è ancora in corso per il Grande Slam, è stato battuto anche nella finale per il bronzo dallo spagnolo ...

Olimpiadi Tokyo 2020: Khachanov porta il tennis russo in finale Ubi Tennis Tennis, Olimpiadi Tokyo. Forfait di Djokovic e Stojanovic, Barty/Peers conquistano il bronzo nel doppio misto Niente finale per il terzo posto nel torneo olimpico di doppio misto. Gli australiani Ashleigh Barty e John Peers sono automaticamente medaglia di bronzo a causa del ritiro del duo serbo composto da N ...

Djokovic perde la testa e lancia la racchetta sugli spalti: la pressione non era un privilegio? Novak Djokovic esce dalle Olimpiadi di Tokyo sorprendentemente senza medaglie. Contro Carreno Busta, Nole ha perso la chance di conquistare il bronzo, rendendosi protagonista di una crisi di nervi cul ...

