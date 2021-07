Tennis, Olimpiadi Tokyo. Brasile in festa, Pigossi e Stefani annullano quattro match point a Kudermetova/Vesnina e vincono il bronzo (Di sabato 31 luglio 2021) Piangono di gioia Laura Pigossi e Luisa Stefani. Le due entrano nella storia del Tennis brasiliano vincendo la medaglia di bronzo nel torneo di doppio femminile, la prima nella storia del paese verdeoro, grazie al successo in tre set contro Veronika Kudermetova ed Elena Vesnina, con il punteggio di 4-6 6-4 11-9 in due ore e tredici minuti, riuscendo a sovvertire i pronostici che le vedevano sfavorite alla vigilia. Eppure l’inizio della partita è stato interamente di marca russa, favorite della vigilia, che apparivano dominanti in ogni fondamentale. Il break a favore arriva immediatamente ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Piangono di gioia Laurae Luisa. Le due entrano nella storia delbrasiliano vincendo la medaglia dinel torneo di doppio femminile, la prima nella storia del paese verdeoro, grazie al successo in tre set contro Veronikaed Elena, con il punteggio di 4-6 6-4 11-9 in due ore e tredici minuti, riuscendo a sovvertire i pronostici che le vedevano sfavorite alla vigilia. Eppure l’inizio della partita è stato interamente di marca russa, favorite della vigilia, che apparivano dominanti in ogni fondamentale. Il break a favore arriva immediatamente ...

Advertising

sportface2016 : +++ADDIO SOGNO OLIMPICO PER NOVAK #DJOKOVIC: #ZVEREV VINCE IN RIMONTA E VOLA IN FINALE+++ #Tennis #Tokyo2020 #Olimpiadi - Eurosport_IT : CAMILA AI QUARTIIIIIIII! ?????? L'azzurra batte la finalista di Wimbledon e ora affronterà la Svitolina per un posto… - Eurosport_IT : Camila Giorgi diventa la terza italiana a raggiungere i quarti di finale alle Olimpiadi in singolare ????????… - OA_Sport : Le brasiliane Laura Pigossi e Luisa Stefani conquistano il bronzo nel doppio femminile annullando quattro match poi… - ErmesHomeT : Gente che non ha mai visto una partita di tennis e insulta #Djokovic. Ok ?? #Tennis #Olympics #Tokyo2020 #olimpiadi -