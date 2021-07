Tennis, Olimpiadi Tokyo: Belinda Bencic vince l’oro! Sconfitta in finale Marketa Vondrousova (Di sabato 31 luglio 2021) Belinda Bencic vince la medaglia d’oro nel torneo femminile di Tennis alle Olimpiadi di Tokyo. La svizzera ha sconfitto in tre set (7-5 2-6 6-3) in una finale molto intensa la ceca Marketa Vondrousova. E’ stata una sfida ricca di alti e bassi ma che alla fine ha premiato la maggiore costanza dell’elvetica. Avvio di partita a ritmi estremamente alti. Pronti via e le Tenniste regalano un break e controbreak che fissa il punteggio sul 2-1 in favore di Bencic. La ceca dopo aver tenuto il servizio riesce a ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021)la medaglia d’oro nel torneo femminile dialledi. La svizzera ha sconfitto in tre set (7-5 2-6 6-3) in unamolto intensa la ceca. E’ stata una sfida ricca di alti e bassi ma che alla fine ha premiato la maggiore costanza dell’elvetica. Avvio di partita a ritmi estremamente alti. Pronti via e lete regalano un break e controbreak che fissa il punteggio sul 2-1 in favore di. La ceca dopo aver tenuto il servizio riesce a ...

Advertising

sportface2016 : +++ADDIO SOGNO OLIMPICO PER NOVAK #DJOKOVIC: #ZVEREV VINCE IN RIMONTA E VOLA IN FINALE+++ #Tennis #Tokyo2020 #Olimpiadi - Eurosport_IT : CAMILA AI QUARTIIIIIIII! ?????? L'azzurra batte la finalista di Wimbledon e ora affronterà la Svitolina per un posto… - Eurosport_IT : Camila Giorgi diventa la terza italiana a raggiungere i quarti di finale alle Olimpiadi in singolare ????????… - sportface2016 : #Tokyo2020 #Tennis #Nadal esulta per la vittoria di #CarrenoBusta contro #Djokovic - Elektroteo : RT @Tenniscircus: ?? #Bencic ?? #Vondrousova ?? #Svitolina È questo il podio delle #Olimpiadi di #Tokyo2020 This is the #podium at #Olymp… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Olimpiadi Tennis: ora alla svizzera Bencic La svizzera Belinda Bencic vince la medaglia d'oro nel torneo di tennis femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In finale ha battuto la ceca Marketa Vondrousova con il punteggio di 7 - 5, 2 - 6, 6 - 3.

Bencic, trionfo nella storia: oro a Tokyo 2020 La sua è la prima medaglia per l'Ucraina nel tennis alle Olimpiadi. Sconfitta nella finale per il bronzo nel 2016 a Rio contro Petra Kvitova, Svitolina ha giocato con la sua solita determinazione, la ...

Olimpiadi, tennis: Khachanov vola in finale e si gioca l'oro Corriere dello Sport.it Tennis: ora alla svizzera Bencic La svizzera Belinda Bencic vince la medaglia d'oro nel torneo di tennis femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In finale ha battuto la ceca Marketa Vondrousova con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-3.

Tokyo 2020 tennis, Nadal esulta per bronzo Carreno Busta: “Che felicità” “Grande Pablo, che felicità!”. Con queste poche parole, Rafa Nadal esprime sui propri profili social tutta la sua felicità per la medaglia di bronzo conquistata dal connazionale Pablo Carreno Busta, c ...

La svizzera Belinda Bencic vince la medaglia d'oro nel torneo difemminile alledi Tokyo 2020. In finale ha battuto la ceca Marketa Vondrousova con il punteggio di 7 - 5, 2 - 6, 6 - 3.La sua è la prima medaglia per l'Ucraina nelalle. Sconfitta nella finale per il bronzo nel 2016 a Rio contro Petra Kvitova, Svitolina ha giocato con la sua solita determinazione, la ...La svizzera Belinda Bencic vince la medaglia d'oro nel torneo di tennis femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In finale ha battuto la ceca Marketa Vondrousova con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-3.“Grande Pablo, che felicità!”. Con queste poche parole, Rafa Nadal esprime sui propri profili social tutta la sua felicità per la medaglia di bronzo conquistata dal connazionale Pablo Carreno Busta, c ...