Tennis | Jannik Sinner precisa | “Lavoro per essere grande a 23-24 anni”

(Di sabato 31 luglio 2021) Non è un periodo facile per. Le eliminazioni in serie al primo turno, l’ultima delle quali nell’ATP di Atlanta contro il non irresistibile Christopher O’Connell (n. 132 ATP), stanno alimentando non poche perplessità sull’attuale status di unta che deve un po’ ritrovarsi o, molto più semplicemente, deve fare i conti con una fase involutiva dettata daldi completamento che sta apportando al proprio gioco. “Ho 19, ne compirò 20, cosa che spesso molte persone tendono a dimenticare. Per quanto mi riguarda, i risultati che ottengo adesso non sono così ...

In una sfida interrotta per la pioggia, ha superato 7 - 6(5) 6 - 7(3) 6 - 4 l'australiano Christopher O'Connell che aveva sorpresoSinner e raggiunto così il primo quarto di finale ATP. L'...Presenti inoltre Felix Auger - Aliassime eSinner, rispettivamente testa di serie numero 2 e 5, giovani dal presente e soprattutto dal futuro roseo. In main draw anche l'azzurro Andreas Seppi, ...Tutto esaurito a Torino per l’edizione 2021 delle Atp Finals, torneo internazionale di tennis previsto per la settimana tra ... fra i quali potrebbero figurare i nostri Jannik Sinner (campione in ...Non è un periodo facile per Jannik Sinner. Le eliminazioni in serie al primo turno, l'ultima delle quali nell'ATP di Atlanta contro il non irresistibile Christopher O’Connell (n. 132 ATP), stanno alim ...