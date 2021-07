Temptation Island, Luciano Punzo prende in giro Manuela Carriero? Volano pesanti accuse (Di sabato 31 luglio 2021) Nelle ultime ore, i fan di Temptation Island si sono scatenati contro la neo-coppia formata da Luciano Punzo e Manuela Carriero. Leggi su comingsoon (Di sabato 31 luglio 2021) Nelle ultime ore, i fan disi sono scatenati contro la neo-coppia formata da

Advertising

trash_italiano : Stanno circolando sui social vecchi post pubblicati da Jessica (attualmente protagonista di Temptation Island) ?? - trash_italiano : Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Isl… - IsaeChia : #TemptationIsland 9, Manuela Carriero e Luciano Punzo simulano un falò di confronto e non manca lo sfottò a Stefano… - _sa_yuri : sembra uno dei fidanzati che lascia il villaggio fidanzati per andare a prendere la fidanzata nel villaggio fidanza… - frvddycrtr : @Mustache_h_stan il mio migliore amico mi chiama solo quando non c’è suo moroso, altrimenti non mi caga, mi usa e i… -