Temporali forti tra la sera di sabato e la mattina di domenica (Di sabato 31 luglio 2021) Il tempo del weekend su Bergamo e la provincia lo illustra Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Il transito sul Nord-Italia di una vasta area depressionaria centrata sull'Europa centro-settentrionale porterà dal pomeriggio/sera di sabato un marcato peggioramento, specialmente tra i rilievi e le zone di alta pianura. Settimana prossima è prevista un'alternanza tra condizioni di tempo più stabile alternate da possibili peggioramenti temporaleschi per il transito di alcuni cavi d'onda. sabato 31 luglio 2021 Tempo Previsto: Tra il mattino e il primo pomeriggio su tutta la regione cielo poco nuvoloso o con nubi sparse.

