Tempesta d'amore, anticipazioni 31 luglio: Robert pazzo di Cornelia (Di sabato 31 luglio 2021) Tra Robert e Cornelia divamperà finalmente la passione. Le anticipazioni di Tempesta d'amore di oggi, sabato 31 luglio, svelano che, dopo il bacio che i due si sono scambiati in ascensore sotto lo sguardo stupito di Werner, lo chef deciderà di organizzare per la governante del Fürstenhof una romantica sorpresa. Con l'aiuto di Hildegard, il Saalfeld allestirà la baita in stile adolescenziale per rievocare con Cornelia i momenti salienti di quei giorni. L'uomo proporrà alla sua amata il cibo che consumavano da ragazzi e si vestirà anche seguendo la moda di allora. La Holle ...

