Telegram si aggiorna | videochiamate fino a 1000 partecipanti e tante altre novitàHDblog it

(Di sabato 31 luglio 2021) Scopriamo cosa c’è di nuovo nell’ultima versione diper Android e iOS.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Bobe_bot : Telegram si aggiorna con novità per videochiamate, videomessaggi e tanto altro ( - gigibeltrame : Telegram si aggiorna: videochiamate fino a 1000 partecipanti e tante altre novità #digilosofia… - coder_487 : RT @AppleZein: Telegram si aggiorna MIGLIORANDO le VIDEOCHIAMATE - Diukvalanga : RT @AppleZein: Telegram si aggiorna MIGLIORANDO le VIDEOCHIAMATE - HDblog : Telegram si aggiorna: videochiamate fino a 1000 partecipanti e tante altre novità -

Ultime Notizie dalla rete : Telegram aggiorna

L'app disisu Android e iOS con tante novità, molte delle quali relative ai video . Infatti non solo ora l e videochiamate possono spingersi fino a 1000 partecipanti , ampliandone così l'uso ...... e la possibilità di scegliere la qualità delle immagini inviate , WhatsApp si(per tutti) ... torna la truffa su1350 26 Luglio 2021Il nuovo aggiornamento di telegram porta in dote un netto ampliamento nel numero di spettatori delle videochiamate.L'app di Telegram si aggiorna su Android e iOS con tante novità, molte delle quali relative ai video. Infatti non solo ora le videochiamate possono spingersi fino a 1000 partecipanti, ampliandone così ...