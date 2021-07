Team Usa stavolta è una valanga: 119 punti e ai quarti da miglior seconda (Di sabato 31 luglio 2021) Kevin Durant fa la storia: supera Carmelo Anthony e diventa il miglior realizzatore di sempre per Team Usa ai Giochi. La squadra di Popovich fa il suo dovere: trascinata da KD (23 punti, 8 rimbalzi e ... Leggi su gazzetta (Di sabato 31 luglio 2021) Kevin Durant fa la storia: supera Carmelo Anthony e diventa ilrealizzatore di sempre perUsa ai Giochi. La squadra di Popovich fa il suo dovere: trascinata da KD (23, 8 rimbalzi e ...

