Supercars 2021: grandi novità sul calendario gare (Di sabato 31 luglio 2021) La Supercars Series deve affrontare una vera e propria turbolenza per quanto riguarda il calendario delle gare 2021. Con una serie di comunicati stampa, gli organizzatori della serie australiana hanno annunciato importanti modifiche alle date delle gare finali. In primis, la Bathurst 1000 slitta da ottobre a novembre. La gara clou della stagione non sarà l'ultima dell'anno, ma andrà in scena con quasi un mese di ritardo. Il Perth Supernight e la Auckland Supersprint sono invece cancellate, lasciando un buco di oltre un mese. Non ci saranno gare per tutto settembre, per una pausa piuttosto ...

