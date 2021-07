Summer of Soul, il regista Questlove: “Non solo musica in quell’estate del ’69: si è fatta la storia” (Di sabato 31 luglio 2021) Intervista video a Questlove, regista di Summer of Soul, splendido documentario che racconta il festival musicale Harlem Cultural Festival del 1969: a New York quell'estate si è scritta la storia. A New York nell'estate del 1969 si scriveva la storia: mentre tutti i riflettori del mondo erano puntati su Woodstock, contemporaneamente ad Harlem si svolgeva, per sei settimane, l'Harlem Cultural Festival, manifestazione di musica black in grado di radunare, al Mount Morris Park (oggi Marcus Garvey Park), alcuni dei più grandi nomi della storia ... Leggi su movieplayer (Di sabato 31 luglio 2021) Intervista video adiof, splendido documentario che racconta il festivalle Harlem Cultural Festival del 1969: a New York quell'estate si è scritta la. A New York nell'estate del 1969 si scriveva la: mentre tutti i riflettori del mondo erano puntati su Woodstock, contemporaneamente ad Harlem si svolgeva, per sei settimane, l'Harlem Cultural Festival, manifestazione diblack in grado di radunare, al Mount Morris Park (oggi Marcus Garvey Park), alcuni dei più grandi nomi della...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Summer of Soul, il regista Questlove: “Non solo musica in quell’estate del ’69: si è fatta la storia”… - alex63roy : Recording for summer #mixatino soul funky La migliore musica ?????? degli anni 70-80-90 ?????????????? - sonomusicgroup : Va bene Woodstock, ma quella del 1969 è stata anche una ‘Summer of Soul’ - Tele_nauta : Il documentario musicale #Summerofsoul dedicato all'Harlem Cultural Festival 1969 è disponibile su Disney Plus - RollingStoneita : Va bene Woodstock, ma quella del 1969 è stata anche una ‘Summer of Soul’: nel documentario da oggi su Disney+, Ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Summer Soul Davide Shorty in tour, concerto al Teatro Verde di Termoli: ecco quando ... 19 Giugno, Piazza Risorgimento - Urbino (PU) / Urbino Plays Jazz "Italian Soul Summit" (con Serena ... Ceglie Messapica (Br), Ceglie Summer Festival / Piazza Plebiscito 07 Agosto, Taranto - Jackstone ...

Recensione: PRINCE - 'Welcome 2 America' Un disco che trasuda soul e funk di ispirazione anni settanta sul quale sono montati testi ...00 DA ASCOLTARE SUBITO Welcome 2 America - Born 2 Die - Stand Up and B Strong DA SKIPPARE SUBITO Hot Summer ...

Summer of Soul, il documentario musicale di Disney+ QUOTIDIANO NAZIONALE Summer of Soul, il regista Questlove: “Non solo musica in quell’estate del ’69: si è fatta la storia” Intervista video a Questlove, regista di Summer of Soul, splendido documentario che racconta il festival musicale Harlem Cultural Festival del 1969: a New York quell'estate si è scritta la storia. A N ...

Civitavecchia Summer Festival, finalmente si parte Dopo l’inizio sfortunato, con il rinvio del concerto di Colapesce, Dimartino, il Civitavecchia Summer Festival è pronto ad aprire ufficialmente. Partenza prevista per domani sera, quando sul pal ...

... 19 Giugno, Piazza Risorgimento - Urbino (PU) / Urbino Plays Jazz "ItalianSummit" (con Serena ... Ceglie Messapica (Br), CeglieFestival / Piazza Plebiscito 07 Agosto, Taranto - Jackstone ...Un disco che trasudae funk di ispirazione anni settanta sul quale sono montati testi ...00 DA ASCOLTARE SUBITO Welcome 2 America - Born 2 Die - Stand Up and B Strong DA SKIPPARE SUBITO Hot...Intervista video a Questlove, regista di Summer of Soul, splendido documentario che racconta il festival musicale Harlem Cultural Festival del 1969: a New York quell'estate si è scritta la storia. A N ...Dopo l’inizio sfortunato, con il rinvio del concerto di Colapesce, Dimartino, il Civitavecchia Summer Festival è pronto ad aprire ufficialmente. Partenza prevista per domani sera, quando sul pal ...