Straordinaria Simona Quadarella! Una medaglia di bronzo negli 800 stile libero

Leggi su ck12

(Di sabato 31 luglio 2021) che ha il dolce sapore dell’oroQuadarella GettyImagesLe sconfitte non fanno mai piacere e quasi mai bene. Vi sono poi sconfitte che possono annichilirti perché arrivano in momenti in cui non dovrebbero mai arrivare. PerQuadarella la sconfitta nella gara d’esordio nei 1500 sl potrebbe rischiare dell’inizio della fine olimpiade. Lei, campionessa del mondo della specialità, preferita per la vittoria finale, raggiunge soltanto una deludente quinta posizione. Ti potrebbe interessare>>> Tokyo 2020, solo argento per la Bacosi nella gara skeet del Tiro a Volo Depressione? No. Non per lei, la ragazza che la mamma chiama ...