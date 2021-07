Strage di Bologna, cerimonia speciale. Arriva anche Cartabia (Di sabato 31 luglio 2021) Arriveranno fra poche ore a Bologna le staffette che ogni anno, correndo o pedalando, giungono in città da tutta Italia per ricordare la Strage della stazione del 2 agosto 1980, la bomba piazzata da mani fasciste che fece 85 morti e 200 feriti. Quarantun anni dopo quel massacro, per l’ennesima volta, la grande macchina di volontari, parenti delle vittime, istituzioni, si è rimessa in moto per chiedere verità e giustizia. Tutti coloro che domani saranno in corteo e abbasseranno gli … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 31 luglio 2021) Arriveranno fra poche ore ale staffette che ogni anno, correndo o pedalando, giungono in città da tutta Italia per ricordare ladella stazione del 2 agosto 1980, la bomba piazzata da mani fasciste che fece 85 morti e 200 feriti. Quarantun anni dopo quel massacro, per l’ennesima volta, la grande macchina di volontari, parenti delle vittime, istituzioni, si è rimessa in moto per chiedere verità e giustizia. Tutti coloro che domani saranno in corteo e abbasseranno gli … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

RaiNews : I retroscena incoffessabili dell'alleanza tra terroristi neri e servizi segreti per eseguire e depistare l'attentat… - espressonline : Licio Gelli e le carte che lo legano alla strage di Bologna. Il video: «Quel documento non è mio» - Agenzia_Italia : Dopo 41 anni si cerca ancora la verità sui mandanti della strage di Bologna - LuciaLaVita1 : RT @SMaurizi: mentre l'anniversario della strage di Bologna si avvicina, dovete capire che, per la prima volta nella Storia, il Potere Segr… - Mippa5 : RT @SMaurizi: mentre l'anniversario della strage di Bologna si avvicina, dovete capire che, per la prima volta nella Storia, il Potere Segr… -