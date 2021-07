Sting e la moglie Trudie incantati da Napoli: incontro con Jorit per il documentario sulla città (Di sabato 31 luglio 2021) Trudie Styler in questi giorni ha fatto visita a Napoli con il marito, il cantante Sting, per iniziare il suo documentario dedicato alla città. L'attrice e produttrice cinematografica ha incontrato l'artista napoletano Jorit, per citarlo nel progetto, incantata dalle sue bellissime opere. Sul suo profilo Facebook ha pubblicato uno scatto che li ritrae insieme e ha anche allegato una foto che mostra il murale "Patria o Muerte", dedicata a Ernesto Che Guevara, dipinta sui muri dei palazzi di Taverna del Ferro, a San Giovanni a Teduccio, nella periferia est di Napoli, nella ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 31 luglio 2021)Styler in questi giorni ha fatto visita acon il marito, il cantante, per iniziare il suodedicato alla. L'attrice e produttrice cinematografica ha incontrato l'artista napoletano, per citarlo nel progetto, incantata dalle sue bellissime opere. Sul suo profilo Facebook ha pubblicato uno scatto che li ritrae insieme e ha anche allegato una foto che mostra il murale "Patria o Muerte", dedicata a Ernesto Che Guevara, dipinta sui muri dei palazzi di Taverna del Ferro, a San Giovanni a Teduccio, nella periferia est di, nella ...

Advertising

bruerne : Trudie e Napoli - AntonellAntoni : @admaioralu È vero, si perdono tantissime battute in italiano. Come as esempio quella della moglie di Sting che min… - pornocriceto : Vuoi scopare mia #Moglie? Gotta Fuck Me Too #14 – Adira Allure, Johnny Hill e Tony Sting (devilsfilm #86998)… -