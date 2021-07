Stefano Sirena e Federica Cleo | la prima foto piccante e la frecciatina all’ex

(Di sabato 31 luglio 2021), nuove frecciatine alla sua ex Manuela. Un nuovo scatto moltoa letto insieme alla tentatrice. A pochi giorni dalla finalissima di Temptation Island, la coppia formata daed Manuela Carriero hanno fatto molto parlare da sé. Dopo l’uscita dal realityha continuato a frequentare la tentatrice, mentre la storia d’amore tra Manuela e Luciano procede a gonfie vele. In queste ultime ore, Manuela è sempre più affiatata a Luciano Punzo, insieme si stanno godendo il sole e il mare tra Napoli e ...

Advertising

infoitcultura : Temptation Island, Stefano Sirena furioso con Manuela Carriero: “Sii matura” - IsaeChia : #TemptationIsland 9, Manuela Carriero e Luciano Punzo simulano un falò di confronto e non manca lo sfottò a Stefano… - gossipblogit : Temptation Island, Manuela Carriero: “Lo schiaffo a Stefano Sirena? A tutto c’è un limite” - gossipblogit : Temptation Island, Stefano Sirena: “Manuela Carriero? Le devo delle scuse” - gossipblogit : Temptation Island, Manuela Carriero: “Luciano Punzo? Sembra che mi legga nel pensiero” -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Sirena

ComingSoon.it

- - > La risposta dia oggi si sta godendo la sua conoscenza con Federica Cleo ed a quanto pare anche tra i due le cose stanno andando nel verso giusto. Sempre in una ...... tra una risata e l'altra, partono gli sfottò all'ex di lei, il fidanzato di Temptation Island: 'Sei una casalinga, solo questo sei' le dice Punzo, ridendo quasi alle lacrime. Continua ...Stefano Sirena, nuove frecciatine alla sua ex Manuela. Un nuovo scatto molto piccante a letto insieme alla tentatrice Federica.Temptation Island: Manuela Carriero e Luciano Punzo hanno ricreato un falò di confronto per replicare a tutte le critiche nei loro confronti.