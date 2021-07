Stefano e Federica di Temptation Island 2021, la foto a letto seminudi: “Il buongiorno più bello” (Di sabato 31 luglio 2021) Temptation Island 2021 ha segnato la fine della storia d’amore tra Stefano Sirena e Manuela Carriero. Entrambi si sono lasciati tentare al villaggio e finito il programma, dopo il falò di confronto che si è concluso con un addio di fatto già scritto, entrambi hanno iniziato una nuova storia coi rispettivi ‘single’ conosciuti all’Is Morus Relais: Stefano con Federica Cleo, Manuela con Luciano Punzo. E non sono tardati ad arrivare i primi scatti di coppia e le prime dediche sui social, dopo che tutti i protagonisti di Temptation Island ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 31 luglio 2021)ha segnato la fine della storia d’amore traSirena e Manuela Carriero. Entrambi si sono lasciati tentare al villaggio e finito il programma, dopo il falò di confronto che si è concluso con un addio di fatto già scritto, entrambi hanno iniziato una nuova storia coi rispettivi ‘single’ conosciuti all’Is Morus Relais:conCleo, Manuela con Luciano Punzo. E non sono tardati ad arrivare i primi scatti di coppia e le prime dediche sui social, dopo che tutti i protagonisti di...

- sbetz10 : RT @CarlucciStef: La faccia di Federica la tentatrice in tutte le stories con Stefano #TemptationIsland - CarlucciStef : La faccia di Federica la tentatrice in tutte le stories con Stefano #TemptationIsland -