Stefano Boeri: "La città del futuro? Un arcipelago di borghi che ci riavvicina alla natura" (di M. Garofalo) (Di sabato 31 luglio 2021) Un virus si aggira per il mondo. Varianti o meno, la pandemia ci ha strappato affetti, amici, persone care. Ha modificato i nostri concetti di tempo e spazio. Ma questo per alcuni aspetti non è stato del tutto negativo. Nel lockdown ci siamo resi conto della precarietà degli equilibri in cui viviamo. Come sarà il futuro che ci attende, in città o “fuori”? Lo abbiamo chiesto a Stefano Boeri, uno dei più influenti architetti e urbanisti italiani, appena uscito in libreria con Urbania (editori Laterza, euro 18), un testo sull’utopia, una narrazione sulle metropoli del futuro. Urbania parte da un’analisi del ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 31 luglio 2021) Un virus si aggira per il mondo. Varianti o meno, la pandemia ci ha strappato affetti, amici, persone care. Ha modificato i nostri concetti di tempo e spazio. Ma questo per alcuni aspetti non è stato del tutto negativo. Nel lockdown ci siamo resi conto della precarietà degli equilibri in cui viviamo. Come sarà ilche ci attende, ino “fuori”? Lo abbiamo chiesto a, uno dei più influenti architetti e urbanisti italiani, appena uscito in libreria con Urbania (editori Laterza, euro 18), un testo sull’utopia, una narrazione sulle metropoli del. Urbania parte da un’analisi del ...

