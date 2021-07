Stefania Orlando, Andrea Roncato al veleno la umilia: “In 20 anni ha venduto solo materassi” (Di sabato 31 luglio 2021) Stefania Orlando e Andrea Roncato sono stati, per alcuni anni, marito e moglie e poi il loro matrimonio è finito anche se le vere motivazioni non si sono mai sapute. Alcuni hanno accennato ai problemi di droga che lui aveva avuto in passato, altri hanno sostenuto che il matrimonio sia finito perchè lei si era innamorata di un altro uomo. In ogni caso, oggi ognuno dei due ha un’altra vita molto felice ma l’astio tra i due non è mai finito ed è tornato ad acutizzarsi dopo che Stefania Orlando è stata concorrente nella casa del grande fratello vip. Vediamo cosa è ... Leggi su baritalianews (Di sabato 31 luglio 2021)sono stati, per alcuni, marito e moglie e poi il loro matrimonio è finito anche se le vere motivazioni non si sono mai sapute. Alcuni hanno accennato ai problemi di droga che lui aveva avuto in passato, altri hanno sostenuto che il matrimonio sia finito perchè lei si era innamorata di un altro uomo. In ogni caso, oggi ognuno dei due ha un’altra vita molto felice ma l’astio tra i due non è mai finito ed è tornato ad acutizzarsi dopo cheè stata concorrente nella casa del grande fratello vip. Vediamo cosa è ...

Advertising

infoitcultura : Andrea Roncato senza freni su Stefania Orlando: commenti amari sulla carriera della showgirl e sul matrimonio - infoitcultura : Stefania Orlando non ci sta: “Messe parole in bocca mai dette, non è corretto!” - infoitcultura : Andrea Roncato: ennesima frecciatina all’ex moglie Stefania Orlando “nella sua vita ha venduto solo materassi” - infoitcultura : Stefania Orlando: il duro attacco dell’ex marito - Chiedoperunami4 : RT @martiraranans: Il like di Stefania Orlando alla pagina la zorpa cringe come devo interpretarlo? Lava le mani con lo stesso sapone scivo… -