Steam Deck | Valve ha ' imparato la lezione' dal fallimento delle Steam Machine

(Di sabato 31 luglio 2021)sarà la prima console portatile realizzata da, tuttavia gli utenti più attenti sapranno benissimo che non si tratta della prima console mai realizzata dalla compagnia. Quell'onore spetta alles, il tentativo didi portare l'esperienza disu una console e direttamente nel salotto di casa. Grazie alla collaborazione con diversi produttori PC, les potevano trasformare i fan PC in veri e propri ...

Advertising

xbox_series : #offtopic e sabato e ce lo permettiamo,quando leggo ste cose mi si ammoscia tutto,mamma mia????????stando cosi' le cose… - misteruplay2016 : Steam Deck, il successo della console Valve potrebbe aprire le porte a versioni create da altre aziende - zazoomblog : Steam Deck Valve ha imparato la lezione dal fallimento delle Steam Machines - #Steam #Valve #imparato #lezione… - misteruplay2016 : Steam Deck, Valve ha “imparato la lezione” dal fallimento delle Steam Machines - Eurogamer_it : #SteamDeck, Valve ha 'imparato la lezione' dal fallimento delle Steam Machines. -

Ultime Notizie dalla rete : Steam Deck

Oggi conosciamo tutti. L'handled PC di casa Valve è infatti molto simile, almeno nel design e nelle intenzioni (incluso il dock di cui ancora oggi non conosciamo il prezzo) a Nintendo Switch. Eppure, negli anni, ...sarà la prima console portatile realizzata da Valve , tuttavia gli utenti più attenti sapranno benissimo che non si tratta della prima console mai realizzata dalla compagnia. Quell'onore ...Steam Deck verrà creato direttamente da Valva, ma se l'hardware riscuoterà il successo desiderato, altre aziende potrebbero realizzarne versioni brandizzate personalizzate.Valve ha affermato come la lezione ricevuta dal fallimento delle Steam Machines sia servita per realizzare Steam Deck e indirizzarlo su una strada migliore.