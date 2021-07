Star di Hollywood nella bufera: “Non laviamo i nostri figli ogni giorno, solo quando…” (Di sabato 31 luglio 2021) Una Star di Hollywood finisce nella bufera: “Non laviamo i nostri figli ogni giorno”, di seguito vi riportiamo le sue parole Una coppia famosa di Hollywood è finita nella bufera per alcune dichiarazioni che hanno destato scalpore nell’opinione pubblica. Secondo quanto dichiarato dai due, i propri figli non andrebbero lavati tutti i giorni. Di seguito L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. L'articolo ... Leggi su cityroma (Di sabato 31 luglio 2021) Unadifinisce: “Non”, di seguito vi riportiamo le sue parole Una coppia famosa diè finitaper alcune dichiarazioni che hanno destato scalpore nell’opinione pubblica. Secondo quanto dichiarato dai due, i proprinon andrebbero lavati tutti i giorni. Di seguito L’articolo è apparsosua versione originale sul sitoGossip.it. L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Star Hollywood Angelina Jolie a Venezia: le foto con l'abito da sogno Continuano le vacanze italiane delle star di Hollywood. Adesso è la volta di Angelina Jolie che è arrivata a Venezia per continuare il suo tour europeo. L'attrice è stata avvistata in un maxi abito argento mentre prendeva un ...

Black Widow: la reazione infastidita di Kevin Feige alla causa di Scarlett Johansson La causa segna una delle prime volte in cui una star si è opposta ad uno studio per il rilascio di ... Ebbene, stando a quanto riferito da Hollywood Reporter, Kevin Feige sarebbe molto arrabbiato per l'...

Festival di Venezia, tornano le star di Hollywood. Cinque film italiani in gara Corriere della Sera La figlia di Steven Spielberg risponde alle critiche sulla meritocrazia: "Ho lavorato duro" La figlia di Steven Spielberg è intervenuta sulle accuse di nepotismo presente a Hollywood e sulle critiche al suo corto, polemiche nelle quali è intervenuto anche Ben Stiller. Destry Spielberg, la fi ...

Rambo, Quentin Tarantino vuole Adam Driver in un remake del film Quentin Tarantino vedrebbe molto bene Adam Driver nei panni di John Rambo in un remake del film del 1982 che possa essere più fedele al romanzo di partenza. Quentin Tarantino ha espresso interesse nei ...

